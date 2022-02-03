 

“Глаза ее убивают, сносит крышу”. Дорофеева станцевала перед камерой под фрагмент своей новой песни

03.02.2022, 18:58, Новости дня
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Артистка выбрала для съемки наряд, состоящий из топа, брюк и широкой расстегнутой рубашки, дополнив образ черными перчатками. 

“Снимайте TikTok под первый звук моего нового трека”, – подписала ролик артистка.

“Глаза ее убивают, сносит крышу”, – отреагировали подписчики.

https://www.facebook.com/nadya.dorofeeva.3/videos/447231760283952/

Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.

С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы “Время и Стекло”, выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Дорофеева замужем за украинским певцом Владимиром Гудковым, который выступает под псевдонимом Dantes. Они поженились в 2015 году. Детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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