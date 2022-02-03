Российским олимпийцам по ошибке вместо Чайковского включили Моргенштерна

Организаторы Олимпиады в Пекине во время репетиции церемоний награждения по ошибке вместо Первого концерта для фортепиано Петра Чайковского, выполняющего на соревнованиях функцию гимна Олимпийского комитета России (ОКР), включили композицию Моргенштерна “Мне пох”.

Свидетелями необычного события стали российские фигуристы, проводившие тренировку на льду дворца спорта. При этом, как отмечают организаторы, реакции спортсменов и тренеров были разными.

“Спортсмены даже подпевали и танцевали, а тренеры закрыли уши”, – заявил волонтер Лун Линь.

Позже к организаторам подошёл прибывший в составе делегации ОКР на игры пианист Денис Мацуев, выступивший в качестве аранжировщика для гимна. Он передал правильную правильную версию композицию на USB-накопителе.

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