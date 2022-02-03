 

Курица пробралась в здание Пентагона в США

03.02.2022, 18:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В США курица пробралась в здание Пентагона, считающееся одним из самых охраняемых объектов в мире, зоозащитники придумали ей кличку Хенни Пенни (Пентагон), сообщил портал Military Times.

Правоохранители передали птицу сотрудникам Лиги защиты животных округа Арлингтон, которые на своей странице в Facebook предложили пользователям придумать кличку пернатой.

Одна из подписчиц предложила назвать ее Этель, в честь Этель Розенберг (Юлиус и Этель Розенберг – американские коммунисты, обвиненные в шпионаже в пользу СССР и казненные в 1953 году, – прим. ВЗГЛЯД).

«Defcon Huhn (курица по-немецки, – прим. ВЗГЛЯД), – отметил другой подписчик.

«Рози в честь Рузвельта. Именно он подписал указ, запрещающий дискриминацию по признаку расы, вероисповедания, цвета кожи или национальности. В то время в Вирджинии все еще существовала сегрегация, однако Пентагон стал первым зданием, где она отменялась», – предложила третья подписчица.

Но в итоге курицу назвали  Хенни Пенни (Пентагон).

Пентагон,  в переводе с греческого «пятиугольник» – штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника.  Как символ американских военных часто «Пентагон» метонимически обозначает Министерство обороны США. Крупнейшее в мире офисное здание, принадлежащее одному владельцу (в данном случае Министерству обороны США). Занимает 14-ю строчку в списке крупнейших зданий и сооружений мира (по площади помещений), также считается одним из самых охраняемых.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Байден поблагодарил власти Швейцарии за организацию встречи с Путиным

16.04 / «Стоило ли оно того?» — Welt усомнился в пользе афганской операции НАТО

13.05 / НСЖУ призвал снять с рассмотрения Рады проект закона о медиа

13.07 / Эксперты рассказали о пользе шалфея

01.07 / Геращенко: В течение двух лет по всей Украине заработает 1000 камер автоматической фиксации нарушений ПДД

08.07 / Предполагаемые убийцы президента Гаити задержаны

09.03 / Шмыгаль заявил, что сегодня Шевченко исполнилось бы 207 лет. Пользователи Facebook посоветовали премьер-министру уволить пресс-службу

23.08 / В Южной Африке умер самый старый мужчина в мире. Ему было 116 лет

20.08 / СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Шереметьева

29.01 / Кроссовер Haval Big Dog устанавливает рекорды по продажам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика