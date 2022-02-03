Курица пробралась в здание Пентагона в США

В США курица пробралась в здание Пентагона, считающееся одним из самых охраняемых объектов в мире, зоозащитники придумали ей кличку Хенни Пенни (Пентагон), сообщил портал Military Times.

Правоохранители передали птицу сотрудникам Лиги защиты животных округа Арлингтон, которые на своей странице в Facebook предложили пользователям придумать кличку пернатой.

Одна из подписчиц предложила назвать ее Этель, в честь Этель Розенберг (Юлиус и Этель Розенберг – американские коммунисты, обвиненные в шпионаже в пользу СССР и казненные в 1953 году, – прим. ВЗГЛЯД).

«Defcon Huhn (курица по-немецки, – прим. ВЗГЛЯД), – отметил другой подписчик.

«Рози в честь Рузвельта. Именно он подписал указ, запрещающий дискриминацию по признаку расы, вероисповедания, цвета кожи или национальности. В то время в Вирджинии все еще существовала сегрегация, однако Пентагон стал первым зданием, где она отменялась», – предложила третья подписчица.

Но в итоге курицу назвали Хенни Пенни (Пентагон).

Пентагон, в переводе с греческого «пятиугольник» – штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. Как символ американских военных часто «Пентагон» метонимически обозначает Министерство обороны США. Крупнейшее в мире офисное здание, принадлежащее одному владельцу (в данном случае Министерству обороны США). Занимает 14-ю строчку в списке крупнейших зданий и сооружений мира (по площади помещений), также считается одним из самых охраняемых.