Путин заявил о планах снять ограничения по карантину для контактных лиц

Власти РФ планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом, сообщил президент страны Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Также президент добавил, что сейчас нет никаких планов вводить локдаун в РФ из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.

«Имея в виду особенности течения болезни, связанной с омикроном, с новым штаммом, <…> общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», – сказал глава государства.

Он отметил, что накануне он общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, кабмин не планирует вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом.

«Нет у правительства таких планов – вводить какие-то дополнительные ограничения», – добавил Путин.