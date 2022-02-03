 

Путин заявил о планах снять ограничения по карантину для контактных лиц

03.02.2022, 18:44, Новости дня
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Власти РФ планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом, сообщил президент страны Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Также президент добавил, что сейчас нет никаких планов вводить локдаун в РФ из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.

«Имея в виду особенности течения болезни, связанной с омикроном, с новым штаммом, <…> общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», – сказал глава государства.

Он отметил, что накануне он общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, кабмин не планирует вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом.

«Нет у правительства таких планов – вводить какие-то дополнительные ограничения», – добавил Путин.



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