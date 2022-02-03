 

Во Львовской области столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, есть погибший и пострадавшие

03.02.2022, 18:14, Новости дня
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Авария произошла около 7.30 в селе Рясна Русская.

“Автомобиль Skoda Octavia под управлением 39-летнего жителя Львова выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом – маршрутным такси сообщением “Львов – Зелев”, которым управлял житель Львовского района в возрасте 47 лет”, – говорится в сообщении.

В результате водитель автомобиля погиб на месте, а водитель и пять пассажиров автобуса госпитализированы.

ВИДЕОВидео: Поліція Львівщини / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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