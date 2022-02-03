Эрдоган: Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, включительно с Крымом

“Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включительно с Крымом. К сожалению, некоторые сделанные безответственные заявления, публикация сценариев оккупации изнуряют Украину и украинский народ. Я с одобрением воспринимаю месседжи украинских чиновников и, прежде всего, господина президента, которые имеют здравый смысл и ставят диалог на первое место”, – подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что Турция по-прежнему готова принять саммит по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Эрдоган 3 февраля прибыл в Украину с официальным визитом.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

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