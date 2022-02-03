 

Подмосковные казаки недовольны повышением цен на медали челябинского завода

03.02.2022, 18:11, Разное
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Московское областное казачье войско направило письмо в Федеральную антимонопольную службу. Казаки требуют проверить законность повышения цен на медали предприятием «Челзнак».

«Челзнак» является практически монопольным поставщиком наград для казаков. Его медали по внешнему виду почти не уступают продукции государственных монетных дворов, однако их можно было купить в интернет-магазинах по весьма умеренным ценам. В январе же цены внезапно перестали быть умеренными. Большинству подмосковных казаков медали стали недоступны.

казаки недовольны повышением цен на медали– Они думают, мы тут все олигархи? Медаль «30 лет выводу войск из Германии» стоила 450 рублей, сейчас на Озоне – 700. «От благодарного афганского народа» теперь 800 рублей стоит. И так по всей линейке! В прежней цене только медаль «Жена прапорщика» осталась, но такую только самый бедный казак купит, кому уж совсем надеть нечего, – заявил атаман Подмосковного казачества, есаул Прохор Сивоволов.

Руководство «Челзнака» признаёт, что отпускные цены действительно повысились, но это связано с общемировой инфляцией. Так, поступающие из Китая орденские ленты подорожали вдвое, а отечественный картон для печати бланков наградных удостоверений – в два с половиной раза. Снизить цены предприятие не может, однако готово предложить казакам компенсацию.

– К каждой покупке мы будем прикладывать одну из медалей прошлого сезона – например, «90 лет БВВТКУ» или «100 лет плану ГОЭЛРО», – заявили в отделе по работе с клиентами.

Предложение «Челзнака» казаков не устроило и они намерены добиваться возбуждения антимонопольного расследования.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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