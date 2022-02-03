 

Новые квартиры по программе реновации получили 50 тысяч человек

03.02.2022, 18:01, Разное
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Введено 182 дома, общая площадь квартир в них – 2,4 миллиона квадратных метров. “Под заселение передана 151 новостройка”, – уточнил Бочкарев.

На сегодняшний день общий объем строящихся зданий по программе реновации – 2,6 миллиона квадратных метров. Площадь проектируемых – 3,7 миллиона.

По программе расселено уже 160 старых зданий. В новые квартиры переехали более 50 тысяч человек, сказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Программа реновации ветхого жилья в Москве утверждена в августе 2017 года. Около миллиона москвичей смогут улучшить жилищные условия.

Жители столицы переезжают в пределах своего района и сохраняют привычное окружение – места отдыха, социальные объекты и транспортную инфраструктуру.

Ежегодно для нужд программы планируется вводить до трех миллионов квадратных метров жилья. В 2021 году программа впервые вышла на объем в миллион квадратных метров – новые квартиры получили более 21 тысячи москвичей.

Программа реновации разделена на три этапа. Сейчас идет первый. Второй продлится с 2025 по 2028 годы, третий – с 2029 по 2032 годы.



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