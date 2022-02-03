 

Следствие попросило отправить сотрудника ГИБДД за сломанную руку оперу под домашний арест

03.02.2022, 18:01, Новости дня
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Василеостровский районный суд Петербурга принял ходатайство о мере пресечения инспектору ГИБДД Александру Колесникову, сломавшего руку коллеге.

Следствие просит отправить его под домашний арест до 1 апреля за инцидент со сломанной рукой. Обвинение в превышении должностных полномочий Александру Колесникову предъявили 3 февраля, информирует «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу судов.

Свою вину полицейский не признает, считая свои действия «правомерными и обоснованными в соответствии с законом «О полиции».

Полицейское руководство 3 февраля объявило учебную тревогу, якобы ради того, чтобы личный состав не приехал к зданию суда выяснять отношения, пишет издание.

Напомним, по факту драки в отделе полиции Петербурга завели уголовное дело на инспектора ДПС.

По версии следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции инспектор начали конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска этого же отдела, с силой толкнул ее в грудь, в результате чего она ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. Девушка получила перелом.

Причиной конфликта якобы стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию сотрудницы уголовного розыска.



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