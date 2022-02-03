 

Президент Аргентины назвал отношения с Россией братскими

03.02.2022, 18:00, Новости дня
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Отношения между Буэнос-Айресом и Москвой президент Аргентины Альберто Фернандес назвал братскими, отметив, что они продолжат развиваться.

Об этом политик заявил, выступая на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным по итогам переговоров в Кремле.

«Я совершенно уверен, что мы делаем очень важный шаг вперед, чтобы Аргентина и РФ углубили свои братские связи на пользу двух стран», – передает ТАСС со ссылкой на слова политика.

Ранее аргентинский политик заявил, что его страна может стать входными воротами РФ для работы в Латинской Америке. Фернандес считает, что у Аргентины и РФ значительный задел для углубления и расширения сотрудничества, страны могли бы хорошо поработать по многим направлениям.



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