“Дюна”, Леди Гага и Леонардо Ди Каприо: список номинантов на премию BAFTA 2022
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В четверг днем в прямом эфире ведущие Эй Джей Одуду и Том Аллен объявили номинантов грядущей премии BAFTA TV Awards. У “Дюны” Дени Вильнёва 11 номинаций, у “Власти пса” Джейн Кэмпион – восемь. Всего за “золотые маски” поборются 48 кинолент. В категории “Лучший неанглоязычный фильм” сначала был заявлен российско-финский фильм “Купе номер 6” с Юрой Борисов, но в конечном итоге в шорт-лист он не попал.
Церемония награждения пройдет в лондонском Royal Albert Hall 13 марта.
Лучший фильм:
- “Белфаст”
- “Не смотрите наверх”
- “Дюна”
- “Лакричная пицца”
- “Власть пса”
Восходящая звезда
- Миллисент Симмондс (“Тихое место-2”)
- Лашана Линч (“Не время умирать”)
- Ариана ДеБос (“Вестсайдская история”)
- Коди Смит-Макфи (“Власть пса”)
- Харрис Дикинсон (“King’s Man: Начало”)
“Лакричная пицца”
Лучший британский фильм:
- “Белфаст”
- “Сирано”
- “Дом Gucci”
- “Прошлой ночью в Сохо”
- “После любви”
- “Али и Ава”
- “Идентичность”
- “Все говорят о Джейми”
- “Точка кипения”
Лучший режиссер:
- Алим Кхан (“После любви”)
- Рюсуке Хамагути (“Сядь за руль моей машины”)
- Одри Диван (“Событие”)
- Пол Томас Андерсон (“Лакричная пицца”)
- Джейн Кэмпион (“Власть пса”)
- Жюлия Дюкурно (“Титан”)
Лучшая актриса:
- Леди Гага (“Дом Gucci”)
- Алана Хаим (“Лакричная пицца”)
- Эмилия Джонс (“CODA: Ребёнок глухих родителей”)
- Ренате Рейнсве (“Худший человек на свете”)
- Джоанна Сканлан (“После любви”)
- Тесса Томпсон (“Идентичность”)
Лучший актер:
- Адиль Ахтар (“Али и Ава”)
- Махершала Али (“Лебединая песня”)
- Бенедикт Камбербэтч (“Власть пса”)
- Леонардо Ди Каприо (“Не смотрите наверх”)
- Стивен Грэм (“Точка кипения”)
- Уилл Смит (“Король Ричард”)
Лучшая актриса второго плана:
- Катрина Балф (“Белфаст”)
- Джесси Бакли (“Незнакомая дочь”)
- Ариана ДеБос (“Вестсайдская история”)
- Энн Дауд (“Исповедь”)
- Онжаню Эллис (“Король Ричард”)
- Рут Негга (“Идентичность”)
Лучший актер второго плана:
- Майк Фейст (“Вестсайдская история”)
- Киран Хайндс (“Белфаст”)
- Трой Коцур (“CODA: Ребёнок глухих родителей”)
- Вуди Норман (“Камон Камон”)
- Джесси Племонс (“Власть пса”)
- Коди Смит-Макфи (“Власть пса”)
Бенедикт Камбербэтч (“Власть пса”)
Лучший неанглоязычный фильм:
- “Сядь за руль моей машины”
- “Параллельные матери”
- “Рука Бога”
- “Маленькая мама”
- “Худший человек на свете”
Лучший мультфильм:
- “Энканто”
- “Лука”
- “Митчеллы против машин”
- “Побег”
Лучший короткометражный анимационный фильм:
- “Дела искусства”
- “Не кормите голубей”
- “Ночь живого ужаса”
Лучший документальный фильм:
- “Становление Кусто”
- “Корова”
- “Побег”
- “Спасательная операция”
- “Лето соула”
Лучший оригинальный сценарий:
- Аарон Соркин (“В роли Рикардо”)
- Кеннет Брана (“Белфаст”)
- Адам МакКей (“Не смотрите наверх”)
- Зак Бэйлин (“Король Ричард”)
- Пол Томас Андерсон (“Лакричная пицца”)
Лучший адаптированный сценарий:
- Шон Хедер (“CODA: Ребёнок глухих родителей”)
- Рюсуке Хамагучи (“Сядь за руль моей машины”)
- Дени Вильнёв (“Дюна”)
- Мэгги Джилленхол (“Незнакомая дочь”)
- Джейн Кэмпион (“Власть пса”)
Лучшая музыка к фильму
- “Быть Рикардо”
- “Не смотрите наверх”
- “Дюна”
- “Французский вестник”
- “Власть пса”
Лучшая операторская работа
- “Дюна”
- “Аллея кошмаров”
- “Не время умирать”
- “Власть пса”
- “Трагедия Макбета”
Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера
- “После любви”
- “Точка кипения”
- “Тем больнее падать”
- “Клавиатурные фантазии”
- “Идентичность”
Смотреть комментарии → Комментариев нет