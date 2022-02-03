“Дюна”, Леди Гага и Леонардо Ди Каприо: список номинантов на премию BAFTA 2022

В четверг днем в прямом эфире ведущие Эй Джей Одуду и Том Аллен объявили номинантов грядущей премии BAFTA TV Awards. У “Дюны” Дени Вильнёва 11 номинаций, у “Власти пса” Джейн Кэмпион – восемь. Всего за “золотые маски” поборются 48 кинолент. В категории “Лучший неанглоязычный фильм” сначала был заявлен российско-финский фильм “Купе номер 6” с Юрой Борисов, но в конечном итоге в шорт-лист он не попал.

Церемония награждения пройдет в лондонском Royal Albert Hall 13 марта.

Лучший фильм:

“Белфаст”

“Не смотрите наверх”

“Дюна”

“Лакричная пицца”

“Власть пса”

Восходящая звезда

Миллисент Симмондс (“Тихое место-2”)

Лашана Линч (“Не время умирать”)

Ариана ДеБос (“Вестсайдская история”)

Коди Смит-Макфи (“Власть пса”)

Харрис Дикинсон (“King’s Man: Начало”)

“Лакричная пицца”

Лучший британский фильм:

“Белфаст”

“Сирано”

“Дом Gucci”

“Прошлой ночью в Сохо”

“После любви”

“Али и Ава”

“Идентичность”

“Все говорят о Джейми”

“Точка кипения”

Лучший режиссер:

Алим Кхан (“После любви”)

Рюсуке Хамагути (“Сядь за руль моей машины”)

Одри Диван (“Событие”)

Пол Томас Андерсон (“Лакричная пицца”)

Джейн Кэмпион (“Власть пса”)

Жюлия Дюкурно (“Титан”)

Лучшая актриса:

Леди Гага (“Дом Gucci”)

Алана Хаим (“Лакричная пицца”)

Эмилия Джонс (“CODA: Ребёнок глухих родителей”)

Ренате Рейнсве (“Худший человек на свете”)

Джоанна Сканлан (“После любви”)

Тесса Томпсон (“Идентичность”)

Лучший актер:

Адиль Ахтар (“Али и Ава”)

Махершала Али (“Лебединая песня”)

Бенедикт Камбербэтч (“Власть пса”)

Леонардо Ди Каприо (“Не смотрите наверх”)

Стивен Грэм (“Точка кипения”)

Уилл Смит (“Король Ричард”)

Лучшая актриса второго плана:

Катрина Балф (“Белфаст”)

Джесси Бакли (“Незнакомая дочь”)

Ариана ДеБос (“Вестсайдская история”)

Энн Дауд (“Исповедь”)

Онжаню Эллис (“Король Ричард”)

Рут Негга (“Идентичность”)

Лучший актер второго плана:

Майк Фейст (“Вестсайдская история”)

Киран Хайндс (“Белфаст”)

Трой Коцур (“CODA: Ребёнок глухих родителей”)

Вуди Норман (“Камон Камон”)

Джесси Племонс (“Власть пса”)

Коди Смит-Макфи (“Власть пса”)

Бенедикт Камбербэтч (“Власть пса”)

Лучший неанглоязычный фильм:

“Сядь за руль моей машины”

“Параллельные матери”

“Рука Бога”

“Маленькая мама”

“Худший человек на свете”

Лучший мультфильм:

“Энканто”

“Лука”

“Митчеллы против машин”

“Побег”

Лучший короткометражный анимационный фильм:

“Дела искусства”

“Не кормите голубей”

“Ночь живого ужаса”

Лучший документальный фильм:

“Становление Кусто”

“Корова”

“Побег”

“Спасательная операция”

“Лето соула”

Лучший оригинальный сценарий:

Аарон Соркин (“В роли Рикардо”)

Кеннет Брана (“Белфаст”)

Адам МакКей (“Не смотрите наверх”)

Зак Бэйлин (“Король Ричард”)

Пол Томас Андерсон (“Лакричная пицца”)

Лучший адаптированный сценарий:

Шон Хедер (“CODA: Ребёнок глухих родителей”)

Рюсуке Хамагучи (“Сядь за руль моей машины”)

Дени Вильнёв (“Дюна”)

Мэгги Джилленхол (“Незнакомая дочь”)

Джейн Кэмпион (“Власть пса”)

Лучшая музыка к фильму

“Быть Рикардо”

“Не смотрите наверх”

“Дюна”

“Французский вестник”

“Власть пса”

Лучшая операторская работа

“Дюна”

“Аллея кошмаров”

“Не время умирать”

“Власть пса”

“Трагедия Макбета”

Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера