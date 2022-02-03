 

“Дюна”, Леди Гага и Леонардо Ди Каприо: список номинантов на премию BAFTA 2022

03.02.2022, 17:54, Разное
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В четверг днем в прямом эфире ведущие Эй Джей Одуду и Том Аллен объявили номинантов грядущей премии BAFTA TV Awards. У “Дюны” Дени Вильнёва 11 номинаций, у “Власти пса” Джейн Кэмпион – восемь. Всего за “золотые маски” поборются 48 кинолент. В категории “Лучший неанглоязычный фильм” сначала был заявлен российско-финский фильм “Купе номер 6” с Юрой Борисов, но в конечном итоге в шорт-лист он не попал.

Церемония награждения пройдет в лондонском Royal Albert Hall 13 марта.

Лучший фильм:

  • “Белфаст”
  • “Не смотрите наверх”
  • “Дюна”
  • “Лакричная пицца”
  • “Власть пса”

Восходящая звезда

  • Миллисент Симмондс (“Тихое место-2”)
  • Лашана Линч (“Не время умирать”)
  • Ариана ДеБос (“Вестсайдская история”)
  • Коди Смит-Макфи (“Власть пса”)
  • Харрис Дикинсон (“King’s Man: Начало”)

“Лакричная пицца”

Лучший британский фильм:

  • “Белфаст”
  • “Сирано”
  • “Дом Gucci”
  • “Прошлой ночью в Сохо”
  • “После любви”
  • “Али и Ава”
  • “Идентичность”
  • “Все говорят о Джейми”
  • “Точка кипения”

Лучший режиссер:

  • Алим Кхан (“После любви”)
  • Рюсуке Хамагути (“Сядь за руль моей машины”)
  • Одри Диван (“Событие”)
  • Пол Томас Андерсон (“Лакричная пицца”)
  • Джейн Кэмпион (“Власть пса”)
  • Жюлия Дюкурно (“Титан”)

Лучшая актриса:

  • Леди Гага (“Дом Gucci”)
  • Алана Хаим (“Лакричная пицца”)
  • Эмилия Джонс (“CODA: Ребёнок глухих родителей”)
  • Ренате Рейнсве (“Худший человек на свете”)
  • Джоанна Сканлан (“После любви”)
  • Тесса Томпсон (“Идентичность”)

Лучший актер:

  • Адиль Ахтар (“Али и Ава”)
  • Махершала Али (“Лебединая песня”)
  • Бенедикт Камбербэтч (“Власть пса”)
  • Леонардо Ди Каприо (“Не смотрите наверх”)
  • Стивен Грэм (“Точка кипения”)
  • Уилл Смит (“Король Ричард”)

Лучшая актриса второго плана:

  • Катрина Балф (“Белфаст”)
  • Джесси Бакли (“Незнакомая дочь”)
  • Ариана ДеБос (“Вестсайдская история”)
  • Энн Дауд (“Исповедь”)
  • Онжаню Эллис (“Король Ричард”)
  • Рут Негга (“Идентичность”)

Лучший актер второго плана:

  • Майк Фейст (“Вестсайдская история”)
  • Киран Хайндс (“Белфаст”)
  • Трой Коцур (“CODA: Ребёнок глухих родителей”)
  • Вуди Норман (“Камон Камон”)
  • Джесси Племонс (“Власть пса”)
  • Коди Смит-Макфи (“Власть пса”)

Бенедикт Камбербэтч (“Власть пса”)

Лучший неанглоязычный фильм:

  • “Сядь за руль моей машины”
  • “Параллельные матери”
  • “Рука Бога”
  • “Маленькая мама”
  • “Худший человек на свете”

Лучший мультфильм:

  • “Энканто”
  • “Лука”
  • “Митчеллы против машин”
  • “Побег”

Лучший короткометражный анимационный фильм:

  • “Дела искусства”
  • “Не кормите голубей”
  • “Ночь живого ужаса”

Лучший документальный фильм:

  • “Становление Кусто”
  • “Корова”
  • “Побег”
  • “Спасательная операция”
  • “Лето соула”

Лучший оригинальный сценарий:

  • Аарон Соркин (“В роли Рикардо”)
  • Кеннет Брана (“Белфаст”)
  • Адам МакКей (“Не смотрите наверх”)
  • Зак Бэйлин (“Король Ричард”)
  • Пол Томас Андерсон (“Лакричная пицца”)

Лучший адаптированный сценарий:

  • Шон Хедер (“CODA: Ребёнок глухих родителей”)
  • Рюсуке Хамагучи (“Сядь за руль моей машины”)
  • Дени Вильнёв (“Дюна”)
  • Мэгги Джилленхол (“Незнакомая дочь”)
  • Джейн Кэмпион (“Власть пса”)

Лучшая музыка к фильму

  • “Быть Рикардо”
  • “Не смотрите наверх”
  • “Дюна”
  • “Французский вестник”
  • “Власть пса”

Лучшая операторская работа

  • “Дюна”
  • “Аллея кошмаров”
  • “Не время умирать”
  • “Власть пса”
  • “Трагедия Макбета”

Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера

  • “После любви”
  • “Точка кипения”
  • “Тем больнее падать”
  • “Клавиатурные фантазии”
  • “Идентичность”


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