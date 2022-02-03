 

Ученые рассказали, какими глобальными катастрофами в прошлом пугали людей в связи с парадом планет

03.02.2022, 17:40, Новости дня
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Появления на небосводе кометы, солнечное затмение и даже полнолуние многие люди воспринимают как недобрый знак. А парад планет мистификаторы всегда связывали с якобы неминуемыми катастрофами в будущем.

Ученые рассказали, какие апокалиптические прогнозы распространяли в обществе в связи с этим явлением. В 1962 году, например, Карибский кризис, чуть не приведший к ядерной катастрофе, пояснили именно парадом планет. А в 1096 году предсказывали всемирный потоп. Конец света предвещали астрологи и в 1186 году. На 1982 год предвещали, что на Землю отправится такой поток фотонов, что сожжет все живое.

Так происходит каждый раз, когда планеты Солнечной системы выстраиваются в один ряд, говорят ученые. Такое событие происходит периодически, но пока еще живы.



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