Ученые рассказали, какими глобальными катастрофами в прошлом пугали людей в связи с парадом планет

Появления на небосводе кометы, солнечное затмение и даже полнолуние многие люди воспринимают как недобрый знак. А парад планет мистификаторы всегда связывали с якобы неминуемыми катастрофами в будущем.

Ученые рассказали, какие апокалиптические прогнозы распространяли в обществе в связи с этим явлением. В 1962 году, например, Карибский кризис, чуть не приведший к ядерной катастрофе, пояснили именно парадом планет. А в 1096 году предсказывали всемирный потоп. Конец света предвещали астрологи и в 1186 году. На 1982 год предвещали, что на Землю отправится такой поток фотонов, что сожжет все живое.

Так происходит каждый раз, когда планеты Солнечной системы выстраиваются в один ряд, говорят ученые. Такое событие происходит периодически, но пока еще живы.