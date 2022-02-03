 

Стали известны имена знаменосцев сборной Украины на открытии Олимпиады в Пекине

03.02.2022, 17:26, Новости дня
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“Прежде всего, это большая честь для меня – нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно”, – отметил Абраменко.

По словам Назаровой, она хотела нести флаг Украине еще на открытии предыдущей Олимпиады.

“Еще на зимних Играх в Пхенчхане 2018 я очень стремилась стать знаменосцем, но понимала, что для меня это дебютное соревнование такого уровня. И потому сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной”, – сказала Назарова.

Церемония открытия начнется в пятницу, 4 февраля, в 14.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию будут вести телеканал “UA: Перший” и сайт “Суспільне спорт”.

Александр Абраменко – фристайлист (лыжная акробатика), олимпийский чемпион Пхенчхана 2018. Олимпиада в Пекине станет для него пяткой в карьере. Он – единственный олимпийский призер (и чемпион) Украины на предыдущих играх.

Александра Назарова – фигурное катание. Вице-чемпионка Юношеской Олимпиады 2012. Назарова выступает в паре с Максимом Никитиным, для них это будет вторая Олимпиада в карьере.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4-го по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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