Темнокожая трансгендерная модель впервые стала лицом Victoria’s Secret

На фото в публикации она позирует в красном кружевном боди-бюстье бельевого бренда.

“Для меня большая честь стать первой чернокожей транс-девушкой, работающей с Victoria’s Secret. В детстве я только об этом мечтала”, – написала она в подписи к снимкам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от XOXO EMIRA (@xoxoemira)

Контекст:

Эмира Диспейн родилась в Дубае, а сейчас живет в Нью-Йорке (США). В соцсети TikTok она ведет блог о моде и красоте. В 2021 году модель также сотрудничала с такими брендами, как Nars, Ugg, Google, Anastasia Beverly Hills и Fenty Skin.

В 2019 году бразильская модель Валентина Сампайо стала первой трансгендерной моделью бельевого бренда Victoria’s Secret.

—