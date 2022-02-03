Темнокожая трансгендерная модель впервые стала лицом Victoria’s Secret
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На фото в публикации она позирует в красном кружевном боди-бюстье бельевого бренда.
“Для меня большая честь стать первой чернокожей транс-девушкой, работающей с Victoria’s Secret. В детстве я только об этом мечтала”, – написала она в подписи к снимкам.
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Контекст:
Эмира Диспейн родилась в Дубае, а сейчас живет в Нью-Йорке (США). В соцсети TikTok она ведет блог о моде и красоте. В 2021 году модель также сотрудничала с такими брендами, как Nars, Ugg, Google, Anastasia Beverly Hills и Fenty Skin.
В 2019 году бразильская модель Валентина Сампайо стала первой трансгендерной моделью бельевого бренда Victoria’s Secret.
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