Мнение: О наполеоновских планах

В наш век, когда спутники-шпионы бороздят космическое пространство, фотографируя каждый клочок земной поверхности, а средства технической разведки научились считывать человеческую речь со стёкол и человеческие мысли сквозь бетонные перекрытия, решительно ничего нельзя скрыть. Вот и сокровенные российские планы, как бы ни отрицали их в Кремле, стали добычей вражеских лазутчиков. А уже от них перешли к особо доверенным журналистам и были стремительно опубликованы. Ибо «газета живёт один день»…

Короче, #Кремль изобличён и разоблачён?

Хотя #Россия категорически отрицает какие-либо планы вторжения в Украину, западные военные аналитики по-прежнему считают, что её силы теперь располагают хорошими возможностями для нанесения удара по стране. Сет Джонс и Филип Василевски из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) заявили, что первый шаг РФ может включать кибератаки, нацеленные на украинские системы военного управления, общественные коммуникации и электрические сети. Затем воздушные и ракетные удары могут нанести ущерб ВВС Украины ещё до того, как российские войска продвинутся на сотни километров. Ну и потом начнётся «вторжение».

Выглядеть оно будет вот так:

В итоге Россия отрывает от Украины промышленный Восток, а также лишает её портовой инфраструктуры, провозглашая на занятых землях «независимую» Восточно-Украинскую республику или даже Новороссию. И всё это — внимание! — силами сорока батальонно-тактических групп.

Хм… Вы серьёзно?

Что такое батальонно-тактическая группа ВС РФ?

Если она создаётся на базе мотострелкового батальона с приданными ему танковой и артиллерийской ротами, то это 800-1000 чел. личного состава, порядка 40 БМП, дюжина танков, до десятка установок залпового огня или САУ. Плюс ещё несколько вспомогательных взводов.

Если за основу БТГ берётся танковый полк, что бывает реже, то тогда всё наоборот — больше танков, меньше БМП, ниже численность. Но в целом четыре БТГ — это примерно один усиленный мотострелковый полк — фактически с танковым батальоном и артиллерийским дивизионом, 3,5-4 тыс. чел. личного состава.

И вот этими силами предполагается, например, из-под Клинцов ударить по Черниговской области и дойти до Киева? А примерно аналогичными «вторгнуться» из-под Воронежа и Богучара (через Валуйки) в Харьковскую область и с одной стороны выйти к Днепру (б. Днепропетровск), а с другой дойти практически до Полтавы где дать бой шведам. Ну и особо доставляет, как силами одного батальона предполагается взять Мариуполь — город с более чем 400-тысячным населением.

Подобный Blitzkrieg — это даже не военно-стратегическая «маниловщина»… Это вообще непонятно, как назвать. Нет, помнится, был в современной России один великий военачальник, обещавший взять сопоставимый по численности Грозный скромными силами. Но и он отводил на штурм всё-таки целый полк. При этом в реальности на штурм чеченской столицы были отправлены четыре штурмовые группы, состоявшие в общей сложности из 9 сводных полков, одной бригады и ещё нескольких дополнительных батальонов. Но и то… все хорошо помнят, во что это вылилось в итоге.

А тут, значит, 40-миллионную страну предполагается захватить едва ли не сопоставимыми силами. Видимо, всё российское «вторжение» видится западным аналитикам примерно как на заглавном фото. Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert… ©

И хотя я, конечно, догадывался, что в российском Минобороны сидят исключительно авантюристы среди западных «военных экспертов» остались одни идиоты пропагандисты… Но даже не предполагал, что всё настолько запущено.

Разумеется, можно нарисовать каких угодно страшных картинок — в основном для западного обывателя. Но если говорить о реалиях… Зачем западному истеблишменту вот это вот всё?

Или ответ настолько очевиден, что его предпочитают не видеть?

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