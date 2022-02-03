 

Фернандес рассказал о вакцинации «Спутником V»

03.02.2022, 17:14, Новости дня
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Глава Аргентины Альберто Фернандес на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле рассказал о том, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Я получил две дозы и немножко подождал третьей дозы, чтобы продолжать вакцинироваться «Спутником», – цитирует его ТАСС.

Услышав это, Путин с улыбкой заметил: «Я тоже».

Напомним, 6 декабря 2021 года Аргентина одобрила применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции. В начале июня президенты РФ Владимир Путин и Фернандес на полях Петербургского международного экономического форума в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине. Позже президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность за возможность использовать российский препарат от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения.



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