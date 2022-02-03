Саакашвили призвал отправить на Украину грузинские бронемашины и самолет с патронами
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Отбывающий шестилетнее заключение экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили призвал власти Грузии «бесплатно передать Украине» несколько выпускаемых в стране бронемашин «Дидгори». Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Также Саакашвили заявил, что Грузия должна отправить на Украину самолет, груженный патронами.
«Как это сделала для нас в 2008 году (во время войны с Россией – прим. ВЗГЛЯД) Литва», – сообщил он.
По его словам, он также отправил бы премьер-министра в Киев и в столицы западных государств, а также в Турцию, чтобы «мобилизовать помощь» Украине.
Он предложил Грузии присоединиться к союзу Украины, Британии и Польши.
Саакашвили также считает, что на курортах Грузии должна отдохнуть тысяча детей украинских военных.
Напомним, что парламент Грузии 1 февраля, в первый день весенней сессии, принял резолюцию солидарности с Украиной, в которой, вопреки требованиям оппозиции, не указана Россия.
Резолюция подготовлена правящей «Грузинской мечтой», в ней высказана «глубокая озабоченность возможной военной эскалацией на Украине».
Также отмечается право выбора любой страны на интеграцию в НАТО.
Парламент Грузии призвал международное сообщество не допустить войну на Украине и выразил солидарность народу Украины.
Правительство Грузии, с использованием дипломатических инструментов и в тесной координации со стратегическими партнерами, обязывается этой резолюцией внести вклад в недопущение войны на Украине.
За документ проголосовали только представители правящей партии, оппозиционеры отказались поддержать его из-за того, что РФ не упоминается как угроза Украине. Делегация оппозиции отправилась из Тбилиси в Киев.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба благодарил Грузию за этот документ, принятый парламентом.
Смотреть комментарии → Комментариев нет