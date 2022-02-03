 

Саакашвили призвал отправить на Украину грузинские бронемашины и самолет с патронами

03.02.2022, 17:14, Новости дня
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Отбывающий шестилетнее заключение экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили призвал власти Грузии «бесплатно передать Украине» несколько выпускаемых в стране бронемашин «Дидгори». Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Также Саакашвили заявил, что Грузия должна отправить на Украину самолет, груженный патронами.

«Как это сделала для нас в 2008 году (во время войны с Россией – прим. ВЗГЛЯД) Литва», – сообщил он.

По его словам, он также отправил бы премьер-министра в Киев и в столицы западных государств, а также в Турцию, чтобы «мобилизовать помощь» Украине.

Он предложил Грузии присоединиться к союзу Украины, Британии и Польши.

Саакашвили также считает, что на курортах Грузии должна отдохнуть тысяча детей украинских военных.

Напомним, что парламент Грузии 1 февраля, в первый день весенней сессии, принял резолюцию солидарности с Украиной, в которой, вопреки требованиям оппозиции, не указана Россия.

Резолюция подготовлена правящей «Грузинской мечтой», в ней высказана «глубокая озабоченность возможной военной эскалацией на Украине».

Также отмечается право выбора любой страны на интеграцию в НАТО.

Парламент Грузии призвал международное сообщество не допустить войну на Украине и выразил солидарность народу Украины.

Правительство Грузии, с использованием дипломатических инструментов и в тесной координации со стратегическими партнерами, обязывается этой резолюцией внести вклад в недопущение войны на Украине.

За документ проголосовали только представители правящей партии, оппозиционеры отказались поддержать его из-за того, что РФ не упоминается как угроза Украине. Делегация оппозиции отправилась из Тбилиси в Киев.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба благодарил Грузию за этот документ, принятый парламентом.



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