Фернандес рассказал о вакцинации «Спутником V»

Глава Аргентины Альберто Фернандес на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле рассказал о том, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Я получил две дозы и немножко подождал третьей дозы, чтобы продолжать вакцинироваться «Спутником», – цитирует его ТАСС.

Услышав это, Путин с улыбкой заметил: «Я тоже».

Напомним, 6 декабря 2021 года Аргентина одобрила применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции. В начале июня президенты РФ Владимир Путин и Фернандес на полях Петербургского международного экономического форума в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине. Позже президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность за возможность использовать российский препарат от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения.