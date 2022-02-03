Журналистам DW заявили о невозможности работать в РФ после аннулирования аккредитации

Закрытие корпункта Deutsche Welle в РФ стало вынужденным, но абсолютно адекватным решением в ответ на репрессии к RT, сотрудники DW более не смогут работать в РФ в качестве журналистов после аннулирования аккредитации, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Вынужденное, но абсолютно адекватное ситуации решение. RT DE подверглась репрессиям именно со стороны германских властей, в этом не осталось сомнений. И реакция российских властей в этом смысле – единственно возможная. Поддерживаю целиком и полностью», – передает РИА «Новости» его слова.

Политик отметил, что «либо свобода слова для всех, либо ограничения – но тоже взаимные». «Выбор не наш, он нам навязан. Но он сделан, и он не подлежит апелляциям», – сказал он.

Сенатор добавил, что «поскольку аннулирована их аккредитация – дальнейшая работа на территории РФ в качестве журналистов именно DW разумеется, невозможна».

Кроме того, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Александр Башкин выразил мнение, что решение МИД РФ аннулировать аккредитацию журналистам Deutsche Welle будет служить предостережением другим странам, где искусственно создаются проблемы в работе RT.

«В международных отношениях все строится на основе паритета, поэтому если и другие страны будут выступать новоявленными цензорами в отношении RT, такие же последствия для их работы в РФ могут быть и для них. РФ будет делать все, чтобы защитить российские СМИ и русскоязычную аудиторию за рубежом», – сообщил он.

Ранее стало известно, что РФ аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала.

Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу «RT DE» предписание о прекращении спутникового и другого вещания.

Решение приняли несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В МИД России пообещали ответные меры.