РИА Новости соберет мнения простых болгар о России

РИА Новости повесило ящик для сбора писем на здании посольства России в столице Болгарии Софии. Таким образом ведущее российское СМИ хочет узнать мнения простых болгар о происходящем в России и мире.

СМИ объясняет необходимость проекта увеличившимся уровнем цензуры в отношении населения Болгарии как со стороны местных властей, так и со стороны официального Брюсселя. Штатные журналисты РИА Новости будут собирать и читать письма на регулярной основе, а самые интересные из работ будут упомянуты в новостных сюжетах.

Первичный ажиотаж превысил все ожидания – за первые два дня было собрано более 500 писем от неравнодушных жителей балканского государства. Сотрудники посольства с трудом справляются с обработкой корреспонденции. Из писем следует, что большинство болгар восхищаются Россией и “искренне недовольны работой властей ЕС и их пособничеством развернувшейся агрессии США”.

Ящик по сбору писем был профинансирован из государственного бюджета в рамках федерального проекта по развитию свободы слова в славянских государствах. Ранее средства проекта шли на распространение российских новостных изданий за рубежом.

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