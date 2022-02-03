В Башкирии вынесли приговор выронившей ребенка из окна женщине

Суд в Башкирии приговорил к 260 часам обязательных работ женщину, которая выронила 10-месячного ребенка из окна первого этажа на мороз, сообщили в прокуратуре республики.

Согласно информации ведомства, инцидент произошел в декабре прошлого года. Сообщается, что на 55-летнюю женщину завели уголовное дело по статье УК РФ «оставление в опасности». «Подсудимая признала вину в полном объеме. Иглинский межрайонный суд назначил ей наказание в виде 260 часов обязательных работ», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Мать 10-месячного ребенка попросила 55-летнюю родственницу присмотреть за дочерью. Когда матери не было дома, родственница выпила алкоголь, и находившийся у нее на руках ребенок выпал из окна первого этажа дома. Женщина уснула, а девочку через час на улице обнаружила мать и привезла в больницу. Младенцу поставили диагноз «переохлаждение средней степени».

Напомним, 16 августа 29-летняя роженица в Стерлитамаке скинула новорожденного соседки по палате с третьего этажа, ребенок скончался от травм. Выкинувшая из окна чужого младенца женщина ранее была выписана из психоневрологического диспансера.