Мнения: Как русские вытесняют французов из Африки

После военного переворота в Буркина-Фасо, где к власти пришли антифранцузские и пророссийские силы, провал французской политики в Африке стал виден невооруженным глазом.

После военного переворота в Буркина-Фасо, где к власти пришли антифранцузские и пророссийские силы, провал французской политики в Африке стал виден невооруженным глазом.

В странах Сахеля (о нём – чуть ниже) давно уже нарастали антифранцузские настроения. В 2017 году, в ходе своего первого официального турне по африканским странам, президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Буркина-Фасо, где его встретили терактом. Накануне его прибытия в столицу страны Уагадугу 28 ноября 2017 года мотоциклисты с закрытыми лицами бросили гранату в автомобиль с французским спецназом. Граната взорвалась на тротуаре, пострадали случайные прохожие. Во время визита не прекращались митинги и пикеты: протестующие требовали вывести с территории страны французские войска и забросали машину Макрона камнями. Под окнами университета Уагадугу, где французский президент встречался со студентами, митингующие скандировали: «Долой империализм!», «Нет французским базам в Буркина-Фасо и Африке!».

На встрече со студентами столичного университета президенту Франции был задан вопрос: почему так мало африканских студентов учится в университетах Французской Республики и так много французских солдат находится в странах Африки. Ответ Макрона прозвучал грубо: «Не говорите мне так о французских солдатах, вы должны им только аплодировать». Французский публицист Томас Дитрих прокомментировал высказывания главы французского государства во время этого визита: «Макрон вел себя, как мелкий колониальный чиновник, упившийся абсента».

Помимо причин чисто политического порядка, в частности, неоколониальных поползновений Франции в Африке, терпеть которые африканцам стало явно невмочь, налицо неготовность французской армии вести эффективные боевые действия на Черном континенте. И это при том, что французская военная элита болезненно воспринимает ситуацию с уходом армии Пятой республики из Африки и склонна винить в этом Россию. Французские спецслужбы даже организовали ряд провокаций с целью скомпрометировать российских военных советников и представителей так называемой ЧВК Вагнера, которая, по уверениям западных СМИ, успешно громит террористов в ряде африканских стран.

Так, в мае 2021 года 55-летний житель Франции, отставной французский сержант Хуан Реми Киньоло, пытавшийся купить фейковые показания жителей ЦАР против российских военных инструкторов, находящихся в ЦАР по мандату ООН, попал в руки местной полиции. Он обучал боевиков, участвовал в профранцузском госперевороте во времена экс-президента Франсуа Бозизе, а затем работал в качестве консультанта многопрофильной миссии ООН и западных НКО, фактически, организуя вооруженные конфликты. Во время обыска у него обнаружилось большое количество оружия и боеприпасов. Французский диверсант нагло разъезжал на автомашине с российским флажком.

Французская газета Le Figaro бьёт тревогу: РФ вытесняет Францию из Сахеля. Сахель – это тропический саванный регион в Африке, который является своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге, более известными как африканский регион Судан (не путать с государством Судан). Включает десять стран и 300 млн. населения. Это — тысячи километров саванн и полузасушливых полей, протянувшихся от Атлантического океана до Красного моря. В Сахеле РФ «пытается навязать свою волю, заполнить пустоты и дискредитировать нас», – цитирует издание министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли. В 2019 году одна из стран Сахеля, Мали, подписала оборонное соглашение с Россией. «В августе 2020 года, после первого военного переворота, российский посол стал первым иностранным дипломатом, принятым малийской хунтой», – сетует Le Figaro.

По мнению автора статьи, «проникновение Кремля в Африку опирается на Центральноафриканскую Республику, где РФ буквально свергла Францию в качестве доминирующей иностранной державы. Всего за несколько лет страна стала плацдармом РФ в Африке. В ЦАР русские построили эталонную картину для своего присутствия в Африке. Они показали, что способны взять в свои руки неудавшийся режим и позволить ему избавиться от проблем безопасности… Для властей ЦАР это идеальный контракт». С тех пор, к глубокому сожалению Парижа, россияне обосновались в большинстве африканских стран. «В Судане, Анголе, Гвинее, Мозамбике, ЮАР, Конго… Москва подписала соглашения о сотрудничестве примерно с 20 странами континента», – пишет Le Figaro.

«Россия хочет вернуть то влияние, которое она имела в Африке во времена СССР… Она предоставляет африканским режимам, в соответствии с их потребностями, обширный модулируемый набор услуг: это техническая поддержка, оружие, спецназ, военная подготовка, политическая поддержка и т. д.», – отмечает обозреватель газеты Изабель Лассер. А почему же французская армия не смогла предоставить африканским странам устраивающий их «набор услуг»? Основную причину неудач французской армии в ходе операции «Бархан» в Мали начальник французского Генштаба, кумир французских военных генерал Пьер де Вилье в докладе Эмманюэлю Макрону обозначил, как «отсутствие денег на ее проведение». В реальности дело совсем в другом. Как показала многолетняя неудачная практика пребывания французских военных контингентов на Черном континенте, армия Пятой республики просто не готова технически и морально к операциям даже тактического уровня в условиях экстремальной жары и пустынного ландшафта.

В 2018 году два депутата-социалиста представили в Национальном собрании Франции доклад, в котором говорилось, что с 2014 года «французская армия потеряла в зарубежных операциях 86 единиц техники, из которых лишь 22 уничтожены боевиками с помощью самодельных взрывных устройств, а 64 вышли из строя по причине экстремального климата». Финансовый ущерб оценен в 54 млн. евро. Французская оборонка, помимо прочего, не смогла производить современную боевую технику в количествах, необходимых для ведения операций за рубежом. У Франции нет военно-транспортных самолетов большой грузоподъёмности. Самый тяжёлый самолет французских ВВС А400М способен поднять в воздух только 37 тонн груза (для сравнения: ИЛ-76ТД – 50 тонн, АН-124 – 120 тонн). Для бесперебойного снабжения своего африканского контингента французам пришлось арендовать эти самолеты у российских и украинских компаний.

Президент Макрон возлагал немалые надежды на помощь германского бундесвера, который в рамках миссии ООН «Minusma» проводил антитеррористические операции в Мали. Германия направила в Африку серьезный военный контингент – тысячу солдат, бронетехнику и новые боевые и транспортные вертолеты. Однако и немецкая военная техника отказалась работать в экстремальных климатических условиях Сахеля. По данным Deutsche Welle, «лишь половина транспортных средств, отправленных на базу ООН в западноафриканской пустыне, все еще работает». В операции были задействованы джипы Wolf и Eagle, а также бронетранспортеры TPz Fuchs. Но 50% этой бронетехники простаивало на базе Camp Castor в городке Гао на северо-востоке Мали.

По словам немецких офицеров, в африканских условиях боевая техника работает на пределе своих возможностей. Выяснилось, к примеру, что вертолёты Eurocopter Tiger не могут работать при температуре, превышающей 43 градуса Цельсия. Дневные температуры в пустыне Западной Африки достигают 45 градусов, о чем немецким военным, да и их французским коллегам, надо было бы знать заранее. В довершение всего выяснилось, что аккумуляторы немецких беспилотников на жаре «закипают», что лишило германских борцов с террористами возможности вести разведку местности. Впрочем, Германия особо-то и не рвалась помогать французам в Африке.

Главная же проблема французских военных во время операций против африканских боевиков заключалась, на мой взгляд, в низком боевом духе. Недаром

африканцы их резонно упрекали в нежелании высовываться из городов и укрепленных военных лагерей и отвоевывать у боевиков захваченные теми территории.

В результате за время семилетней операции «Бархан» пяти тысяч солдат французского контингента в той же Мали антиправительственные группировки лишь расширили свои территории и контролируют 80% страны.

В сентябре прошлого года я встретился с бывшим послом Франции в РФ Эженом Бергом, который прибыл в Москву как независимый наблюдатель на выборах в Госдуму, и в ходе разговора поинтересовался мнением опытного дипломата о причинах успеха в Африке российских военных и неудач его соотечественников. Несколько замешкавшись, Эжен, наконец, нашелся, что сказать и выпалил, что, мол, вы там мирное население бомбите, а мы, французы, гуманисты и поэтому нам так нелегко воевать. В ответ я обратил его внимание, что российским военным в Африке просто нечем бомбить мирное население по причине полного отсутствия у них боевых летательных аппаратов, и, со своей стороны, напомнил, как бравые французские летуны по ошибке нанесли авиаудар по свадьбе в одном из селений Мали, в результате чего погибло около сотни мирных африканцев.

За несколько лет французские военные показали свое неумение организовывать успешные контрпартизанские операции даже на бригадном уровне, причиной чего является отсутствие надежной боевой техники, низкий боевой дух личного состава и отсутствие командных навыков и боевого опыта у ответственных командиров. В этой связи представляется, что имперские амбиции французских политиков и военных, пусть даже лишь на отдельно взятом африканском театре военных действий, построены в буквальном смысле на песке. И России, мягко говоря, есть, чем ещё заняться в Африке.

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