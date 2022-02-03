В Москве на стройке нашли предмет похожий на бомбу времен войны

На строительных работах в столице обнаружен предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил представитель экстренных служб города.

«Возле дома №95 на улице Летная при строительных работах обнаружен предмет, похожий на снаряд времен войны», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, место находки огородили, в скором времени туда прибудут саперы.

Ранее в январе в жилом доме в центре российской столицы нашли мину.