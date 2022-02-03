Российские вымираты

Еще две беды нашего населения: убыль и рубль.

Росстат берет и числом, и умением. Число — 1 млн 42 тысячи 675. Умение — в том, что удалось с такой точностью подсчитать… Нет, не количество звезд на небе и не средний размер взятки в стране. Подсчитана естественная убыль жителей РФ за минувший год.

В 2021 году в стране умерли 2 миллиона 445 тысяч 509 человек. Что-то очень уж много, но это официальные цифры Росстата, даже не округленные. Округленные числа, с двумя нулями на конце, появились позже в СМИ. Но округляли их журналисты гуманно, как кассиры округляют копейки в «Пятерочке». То есть не прибавили покойников, а убавили их немного.

Но, наверное, в прошлом году и родился кто-нибудь для статистики? Сам видел детскую коляску у нас в подъезде. Да, вот цифры: 1 млн 402 тысячи 834 детские коляски выкатились за год в наши дворы. Росстат опять точен, хотя тут округлить число совсем просто: возьми да и запиши несколько раз в отчете вместо одного пискли двойняшек. Родители и не заметили бы этих мнимых подкидышей.

Но все честно, и вот путем вычитания одного большого числа из другого получили наши чиновники то самое число: 1 млн 42 тысячи 675 человек. И это на их языке называется естественной убылью. Да мы уже и привыкли.

В РФ любая убыль — естественная. Зато некоторые прибыли — искусственные.

Фото: Арден Аркман / «Новая»

Со словом «убыль» по звучанию уверенно сочетается слово «рубль», и частенько не только по звучанию, но и по сути. Конечно, и богатые тоже умирают, но смертность в бедных слоях населения зависит от рубля сверх всякой меры. Миллионам людей не хватает денег на качественное питание, полноценный отдых, лечение… Что уж тут мечтать, как снимешь ресторан на 100-летний юбилей и пустишь на чаевые месячную пенсию. Твою пенсию в ресторане разве что подложат под ножку стола — чтобы не шатался.

Ничего нового в этой связи не скажешь. Наша пресса и без того озабочена возрастающей смертностью населения. Вот первая попавшаяся публикация на эту тему: «Каждый год умирает город». Фотографии иллюстрируют ряды свежих могил на кладбище и жуткий облик смерти. А на одной, как ни в чем не бывало, сидит у себя в кабинете президент Зеленский… Минуточку! Почему Зеленский? А-а, это родное «РИА Новости» рассказывает нам об Украине.

Нет, у нас острые темы не замалчиваются. На днях то же агентство широко распространило мнение бывшего президента страны, а ныне заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, неожиданно и проницательно высказавшегося о том, что низкие доходы и бедность влекут за собой и многие другие проблемы населения. Правда, что-то похожее говорил еще Карл Маркс в частной беседе с Фридрихом Энгельсом за кружкой пива в пабе «Красный дракон». Но, в отличие от Дмитрия Анатольевича, Карл Генрихович никогда не возглавлял ни парламентскую партию, ни государство, поэтому информационные агентства в свое время не обратили на его возгласы за столиком должного внимания.

Уже понятно, что мы с вами ни с пивом, ни без пива, ни с Медведевым, ни без него проблему бедности и, как следствие, убыли населения не решим. Кто и когда ее решит, пока не видно, а нам остается только сделать какие-то предположения на случай дальнейшего ее обострения.

Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая»

Какова быль, такова и убыль, и наоборот. Не дай бог, конечно, но представим, что из-за бедности, эпидемий и всяких катаклизмов население РФ с годами уменьшится до какого-то незначительного числа с двумя нулями на конце (и то, если считать Ленина в мавзолее, объявленного когда-то вечно живым и в статистику смертности 1924 года, видимо, не вошедшего). Что это повлечет?

При команде: «Равняйсь!» — мы будем видеть грудь только третьего человека, так как четвертого в строю просто не будет.

На массовые протестные мероприятия народу уже не наберется, и ОМОНу придется разгонять только одиночные пикеты.

Сейчас СИЗО и тюрьмы переполнены, а потом все будут сидеть с комфортом — в одиночных камерах.

Выборы станут безальтернативными. Выбирать и нынче уже не из кого, а спустя годы подобрать соперника президенту или губернатору будет нереально.

Станет невозможно набрать футболистов в сборную страны. И сейчас-то, имея в наличии 140 с лишним миллионов, трудно найти десяток человек, способных даже без мяча добежать до штрафной площадки соперника. А что будет с нашим футболом, если численность населения РФ уменьшится до уровня Бельгии или Дании?

Положительный момент: снизится риск заражения ковидом, так как оставшимся жителям страны легче будет соблюдать на наших бескрайних просторах социальную дистанцию в полтора метра.

А вообще-то обидно. Старожилы помнят, что раньше, при царизме, численность населения РФ потихоньку росла. Уже во времена Пушкина народу в стране не то что не хватало — были даже лишние люди. Евгений Онегин — лишний человек, это мы помним еще со школы. Как бы он нам сейчас пригодился. На стройке, за рулем автобуса, при разгрузке мешков и ящиков на складах и в магазинах… Только вот его дядя (самых честных правил), чего доброго, не в шутку занемог бы и вскоре испортил бы нам и без того печальную статистику.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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