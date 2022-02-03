 

“За пять лет мы многое успели”. Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова

03.02.2022, 16:42, Новости дня
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На обнародованном снимке ведущая позирует в черном брючном комбинезоне без бретелек, взяв мужа за руку. Горбунов изображен на фото спиной к объективу – в момент съемки он поцеловал жену в плечо.

“Сегодня наш общий маленький юбилей – пять лет нашему браку. За пять лет мы многое успели”, – подписала фото Осадчая.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

Юрий Горбунов и Катя Осадчая женаты с 2017 года. У пары двое общих детей: Иван (2017) и Даниил (2021). В 2002 году от бизнесмена Олега Полищука Осадчая родила первенца Илью.  В 2021 году Илья окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Горбунов и Осадчая – коллеги. Сейчас они вместе ведут шоу “Голос країни” на “1+

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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