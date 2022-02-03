Соседка Меган Маркл Эллен Дедженерес продает дом в Монтесито спустя четыре месяца после его покупки

Известная американская телеведущая и комик Эллен Дедженерес продает свой дом, что по соседству – фактически дверь в дверь – с особняком принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито. Цена – 13,9 миллионов долларов. Интересно, что эту недвижимость Эллен и ее жена Порша де Росси приобрели всего чуть больше четырех месяцев назад, в сентябре 2021-го, за 12 миллионов. Как говорят риэлторы, знаменитые владельцы сделали там косметический ремонт, прежде чем въехать, и поэтому цена стала выше.

К слову, дом Дедженерес совсем не похож на особняк герцога и герцогини Сассекских. Это одноэтажное здание общей площадью 436,6 квадратных метра с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами. Помимо основного дома на территории есть отдельно стоящая студия, которую используют как гостевой дом со спортивным залом и кабинетом. Участок вокруг дома плоский, ландшафтным дизайном не тронутый, заполнен дико растущими оливковыми деревьями.

Известно, что Эллен Дедженерес еще та любительница недвижимости, причем она не просто коллекционирует дома от Санта-Барбары до Лос-Анджелеса, но и зарабатывает на их купле-продаже. Чаще всего Эллен покупает дом, особняк или ранчо и после небольшого апгрейда через пару-тройку лет продает минимум на 20 процентов дороже от первоначальной стоимости. Например, в 2020 году Эллен выкупила у актера Денниса Миллера комплекс за 49 миллионов, а через год продала его за 55 миллионов.