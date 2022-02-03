 

Налог на роскошь захотели ввести в Казахстане

03.02.2022, 16:23, Новости дня
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Автомобили люксовых моделей, яхты, самолеты, а также квартиры площадью больше 300 квадратных метров хотят обложить налогом на роскошь в Казахстане, сообщили в министерстве финансов.

«Вопрос введения налогообложения предметов роскоши будет проработан на площадке министерства национальной экономики, являющегося уполномоченным органом в сфере налоговой политики», – приводит РИА «Новости» комментарий казахстанского ведомства.

Так повышенная ставка налога грозит владельцам автомобилей люксовых моделей высокой стоимости, таких марок, как, например, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati .При этом предполагается, что по таким машинам «должны быть исключены все льготы».

Также к предметам роскоши могут быть отнесены определенные классы летательных аппаратов и яхт и недвижимое имущество, к примеру, квартиры площадью более 300 квадратных метров, жилые и дачные (загородные) дома площадью более 400 квадратных метров.

Ранее в Госдуме предложили забирать у богатых россиян до половины дохода: для доходов свыше 10 млн рублей в год – налог в 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли – до 40-50%.



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