 

Фернандес предложил сделать Аргентину «входными воротами» в Латинскую Америку для России

03.02.2022, 16:23, Новости дня
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Аргентина может стать входными воротами РФ для работы в Латинской Америке, сказал президент Аргентины Альберто Анхель Фернандес перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Фернандес считает, что у Аргентины и РФ значительный задел для углубления и расширения сотрудничества, страны могли бы хорошо поработать по многим направлениям, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что Аргентина в какой-то степени может стать входными воротами для РФ в Латинскую Америку. Мы могли бы быть плацдармом для того, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами», – сказал он.

Также Фернандес заявил, что выступает за развитие сотрудничества с Россией и избавление своей страны от экономической зависимости от США.

На встрече в Кремле он отметил, что Аргентина сталкивается с непростой экономической ситуацией, касающейся в том числе внешнего долга. При этом страна с 1990-х годов ориентировалась на США, и ее экономика во многом зависит от Соединенных Штатов, сказал аргентинский лидер. По словам Фернандеса, задолженность Аргентины перед Международным валютным фондом возникла «тоже из-за этих отношений».

«И я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина все-таки избавилась от этой зависимости от МВФ и США и чтобы мы открывали новые возможности. В частности, сотрудничество с Россией для нас очень важно», – цитирует его ТАСС.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты предыдущий президент страны Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. Фонд одобрил предоставление Аргентине 57 млрд долларов. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, направленных на снижение инфляции и дефицита бюджета.

В 2019 году в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил Фернандес. К этому моменту страна успела получить от МВФ примерно 44 млрд долларов, от оставшейся суммы новое правительство отказалось. После победы Фернандес заявил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике Аргентины возможность развиваться и погасить долги. Глава государства неоднократно указывал на рекордный размер кредита и нарушения при его выдаче стране.



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