В ДТП с автовышкой в Подмосковье погиб рабочий

Грузовик на Дмитровском шоссе сбил автовышку, на которой работал человек: мужчина погиб, еще двое пострадали, сообщили ГУМВД по Московской области.

«В 14.00, городской округ Дмитров, на 50-м километре Дмитровского шоссе водитель, управляя грузовой автомашиной «Скания», совершил наезд на стоящее транспортное средство «Исузу» (автовышка), с помощью которой проводились ремонтные работы. В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

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