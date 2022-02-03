 

В ДТП с автовышкой в Подмосковье погиб рабочий

03.02.2022, 16:23, Новости дня
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Грузовик на Дмитровском шоссе сбил автовышку, на которой работал человек: мужчина погиб, еще двое пострадали, сообщили ГУМВД по Московской области.

«В 14.00, городской округ Дмитров, на 50-м километре Дмитровского шоссе водитель, управляя грузовой автомашиной «Скания», совершил наезд на стоящее транспортное средство «Исузу» (автовышка), с помощью которой проводились ремонтные работы. В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее в подмосковных Мытищах женщина за рулем Nissan во время парковки возле своего дома на Пионерской улице насмерть сбила годовалого ребенка.



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