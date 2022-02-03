 

СК подтвердил гибель моряка маломерного судна в Баренцевом море

03.02.2022, 16:22, Новости дня
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Член экипажа получившего пробоину в Баренцевом море маломерного судна погиб, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

«По предварительным данным, сегодня (3 февраля – прим. ВЗГЛЯД) на побережье Кольского полуострова в 20 км от поселка Дальние Зеленцы судно МРБ-1633 получило повреждение корпуса. На борту находилось пять членов экипажа, из которых четверым удалось спастись, один человек погиб», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователи отправились на место происшествия, проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств и причин инцидента.

Ранее в четверг сообщалось, что маломерное судно у берегов Мурманской области получило пробоину и терпит бедствие. Отмечалось, что четверых человек удалось спасти, судьба пятого моряка была неизвестна.



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