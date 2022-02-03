Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle

Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle в связи с запретом вещания телеканала RT DE в Германии, сообщил российский МИД.

«В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала «RT DE» российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер: аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро «Дойче Велле», – говорится на сайте МИД.

Кроме того, будет закрыт корреспондентский пункт германской телерадиокомпании Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещания телерадиокомпании в России. Также инициирована процедура рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу «RT DE» предписание о прекращении спутникового и другого вещания.

Решение приняли несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В МИД России пообещали ответные меры.