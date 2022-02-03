Ужасные новости #18

Одиночество Путина, традиционные ценности по указу.

МИД заявил, что вооруженный конфликт с Украиной недопустим, но эксперты говорят о присутствии российских военных на границе двух стран. Рубль бьет новые антирекорды, а блокадников не пустили на Пискаревское мемориальное кладбище из-за приезда Путина. Минкульт опубликовал список «традиционных ценностей», а глава Чечни назвал Игоря Каляпина и Елену Милашину террористами.

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», комментирует ужасные новости, которые случились в РФ за неделю.

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