Ужасные новости #18
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Одиночество Путина, традиционные ценности по указу.
МИД заявил, что вооруженный конфликт с Украиной недопустим, но эксперты говорят о присутствии российских военных на границе двух стран. Рубль бьет новые антирекорды, а блокадников не пустили на Пискаревское мемориальное кладбище из-за приезда Путина. Минкульт опубликовал список «традиционных ценностей», а глава Чечни назвал Игоря Каляпина и Елену Милашину террористами.
Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», комментирует ужасные новости, которые случились в РФ за неделю.
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Источник: Новая газета
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