 

Исследование: Большинство россиян не следят за курсом рубля

03.02.2022, 16:13, Новости дня
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Больше половины россиян (63%) признались, что не следят за изменениями курса рубля, следует из исследования Фонда «Общественное мнение».

Не следят за курсом рубля 63% респондентов, 36% – наоборот следят, среди последних 15% нервничают и переживают из-за колебаний, а 20% ответили, что не испытывают из-за этого явного негатива, передает РИА «Новости».

На вопрос, как изменения курса рубля влияют на их жизнь, 38% ответили, что изменения сильно влияют, 22% – слабо влияют, на 28% россиян изменения курса не влияют.

Половина россиян (55%) считают, что рост курса рубля полезен для экономики России, 15% считают выгодным снижение.

На вопрос, от чего в большей степени зависит курс рубля, 43% участников опроса ответили, что от действий российских властей, 35% – от обстоятельств, на которые Москва не может повлиять.

По мнению 42% респондентов, российские власти должны способствовать повышению курса рубля, 24% – удерживать его неизменным, 5% – способствовать понижению курса рубля.

Также 27% россиян думают, что в ближайшее время курс рубля по отношению к другим валютам будет снижаться, 25% – что он останется неизменным.

Среди причин роста курса рубля опрошенные назвали, в частности, плохие отношения с Западом и санкции, а также зависимость валюты от цен на нефть и газ.

В исследовании принимали участие 1,5 тыс. граждан старше 18 лет, проживающие в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах России. Исследование проводилось методом поквартирного опроса 21-23 января 2022 года по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее рубль снизился к доллару и евро.



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