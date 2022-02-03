В RT France прокомментировали сообщения о расследовании против канала

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03.02.2022, 16:12, Новости дня
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В редакции RT France прокомментировали сообщения о расследовании французского регулятора против телеканала, назвав это спланированной акцией.

В материале французского журнала Challenges говорится, что орган по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom начал проверку «в отношении подачи информации каналом RT France, финансируемым из российского государственного бюджета». При этом отмечается, что «несколько ассоциаций сообщили об упущениях в освещении кризисов, таких как выступления «желтых жилетов» или ситуация в Сирии и Центральноафриканской Республике», передает РИА «Новости».

Так, руководитель RT France Ксения Федорова сообщила о спланированности данной акции. «Информация о начале проверки в отношении нашего канала появилась уже на следующий день после запрета вещания коллег из RT DE. Если сообщения в СМИ подтвердятся, и французский регулятор действительно начал расследование в отношении RT France из-за жалоб неких «ассоциаций», которые недовольны освещением определенных тем, это будет говорить о самой настоящей цензуре, ведь речь уже не идет о попытке найти фейк-новости или хоть какие-либо несоответствия, а речь идет именно о подаче информации», – отметила она.

Федорова также добавила, что телеканал запросил разъяснения у регулятора, но пока не получил ответа.



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