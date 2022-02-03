Стали известны имена знаменосцев российской команды на открытии Олимпиады
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На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине знаменосцами сборной РФ будут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина, информирует ОКР.
Церемония состоится 4 февраля в Пекине.
«Выбор очевидный, он не вызывал ни у кого сомнений», – сообщил журналистам президент ОКР Станислав Поздняков в Telegram-канале.
Шипачев является олимпийским чемпионом Олимпиады-2018 в Пхенчане. Фаткулина завоевала серебро на дистанции 500 метров на Играх-2014 в Сочи.
Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило российских спортсменов права выступать под флагом России. Также запрещено использовать национальный гимн, эмблему или символы. Россияне будут выступать в Пекине под флагом Олимпийского комитета России.
Звучать вместо российского гимна будет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Санкции действуют до 16 декабря 2022 года.
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