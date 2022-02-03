 

Стали известны имена знаменосцев российской команды на открытии Олимпиады

03.02.2022, 16:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине знаменосцами сборной РФ будут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина, информирует ОКР.

Церемония состоится 4 февраля в Пекине.

«Выбор очевидный, он не вызывал ни у кого сомнений», – сообщил журналистам президент ОКР Станислав Поздняков в Telegram-канале.

 

Шипачев является олимпийским чемпионом Олимпиады-2018 в Пхенчане. Фаткулина завоевала серебро на дистанции 500 метров на Играх-2014 в Сочи.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило российских спортсменов права выступать под флагом России. Также запрещено использовать национальный гимн, эмблему или символы. Россияне будут выступать в Пекине под флагом Олимпийского комитета России.

Звучать вместо российского гимна будет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Санкции действуют до 16 декабря 2022 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / В Украине показателям “желтой” зоны карантина соответствуют семь регионов – Минздрав

14.09 / Минцифры заявило о резком росте числа преступлений с использованием смартфонов

04.09 / Помпео побеседовал с премьер-министром Эстонии

16.09 / Поляки считают, что для них немцы в культурном плане ближе россиян

18.09 / Премьер Грузии поблагодарил Киев за выдачу «саакашвилевского садиста»

24.09 / МВД Украины составило предположительный портрет напавшего на помощника Зеленского

01.07 / Volkswagen официально представил улучшенный Tiguan

09.11 / Сенцов: Мы побеждаем в войне с Россией. Но наша победа – это годы и годы труда

23.05 / Россиянам рассказали, как обезопасить свои деньги и персональные данные

09.01 / Отряд российских кораблей зашел в сирийский порт Тартус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика