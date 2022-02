На ВДНХ в Киеве начали сносить павильон, где проводили барахолку “Кураж”. Там построят президентский университет

Активистка опубликовала фотографию уже частично снесенного павильона, который продолжает разбирать строительная техника.

Скриншот: astepula / Instagram

На месте павильона собираются строить одно из зданий президентского университета. Основательница “Куража” Алена Гудкова 3 февраля в Facebook написала, что об этом она узнала в начале лета прошлого года.

“Я нигде не писала, как сломила нас с командой эта ситуация и подход новых “арендаторов”, как мы распродавали детскую инклюзивную площадку, какие-то декорации, мебель за полкопейки, чтоб хоть что-то [получить]. Сколько пришлось просто выкинуть, так как оно не влезало в наш маленький ангар (его тоже скоро снесут) или потому что демонтировать было дороже, чем вырученные за это деньги (сантехника, тент фуд-корта и прочее)”, – отметила она.

Гудкова сообщила, что пыталась получить компенсацию 1 млн грн за установленный ее командой в павильоне в 2021 году лифт, чтобы эти деньги затем отдать на благотворительность.

“В общем, в попытках выпросить этот несчастный миллион я ходила по кабинетам с Банковой на ВДНХ и обратно, параллельно просила о сохранении и реконструкции потрясающего образца постсоветского модернизма 78-го года, который мог бы стать залом, библиотекой, атриумом или лекторием для нового университета, сохранив и наш культурный код и историю… Я была уверена, что такое наше отношение к ситуации не может быть просто проигнорировано, я просто тупо не верила в это до последнего. А потом я увидела вчера это в Stories, пролистывая ленту, тоже случайно. Ни ВДНХ, ни ОП не нашли минуты, чтобы написать мне одно смс: “Мы приняли решение, вопреки обсуждениям с намеком на обещание, все-таки его снести, нам жаль”, – рассказала она.

https://www.facebook.com/alyona.zlobina/posts/10159888989647855

Контекст:

“Кураж”, известный ранее как “Кураж базар” – городское событие, созданное в 2014 году Аленой Гудковой. Мероприятие проходило раз в месяц в выходные с вечеринками, благотворительными маркетами, выставками, лекциями, мастер-классами, перформансами и развлечениями. Первое событие провели летом 2014-го под названием The New Old на Воздвиженке в формате благотворительной барахолки. Тогда ее посетили более 8000 человек, а на благотворительность собрали более 100 тыс. грн, отмечает БЖ.

До 2018 года событие проходило на “Арт-заводе “Платформа”, после чего переехало на ВДНХ. За время своего пребывания там команда “Куража” оборудовала в павильоне лифт для маломобильных групп населения, отремонтировала крышу, трубы и прочее.

Последний “Кураж” на ВДНХ состоялся в октябре 2021 года. Организаторы приняли решение закрыть барахолку в существующем формате после того, как узнали, что на месте их павильона будут строить президентский университет, пишет “Наш Киев”.

Указ о создании президентского университета президент Владимир Зеленский подписал 31 мая 2021 года. Он говорил, что заведение “будет готовить людей будущего, соберет в одном месте лучших преподавателей и будет учить специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства”.

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, по предварительной оценке, строительство президентского университета обойдется в 7,2 млрд грн. Под университет отведут 16 га на ВДНХ. На его территории будут, кроме профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Президентский университет в Украине планируют запустить осенью 2023 года.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

