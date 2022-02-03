 

Комаровский: Меня очень смущает интеллектуальный уровень народа. Оказывается, чтобы организовать заговор, 20 публичных людей должны выехать в другую страну, сфотографироваться и выложить это в интернет

03.02.2022, 15:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Меня очень смущает интеллектуальный уровень народа. Оказывается, чтобы создать заговор, 20 публичных людей должны выехать в другую страну, собраться, сфотографироваться, выложить эту фотографию в интернет – и это называется “заговор”, – сказал Комаровский.

Он также прокомментировал расследование “Украинской правды”, в котором говорилось, что в Вильнюсе бизнесмен Ринат Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах.

“При этом когда некие люди пытаются это преподать как информационный повод, то у этого видео более миллиона просмотров и сотни тысяч комментариев: “Какие, бл…дь, заговорщики!” Понимаешь? Во-первых, я уже сказал, что никогда больше без заранее подготовленной программки не поеду на день рождения. Пишите: “Банкет, заговор, переворот”. Чтобы я знал, что в программе, в конце концов”, – сказал Комаровский.

Что касается самого празднования, то, по его словам, все было безупречно.

“День рождения прошел хорошо. Было очень вкусно, было очень красиво, были очень интересные люди, с которыми было интересно пообщаться” , – отметил врач.

Контекст:

Расследование “Украинской правды” о дне рождения Шустера было опубликовано в YouTube 30 ноября.

Материал появился на фоне слухов о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и Ахметовым, который считается самым богатым гражданином Украины. Журнал “Forbes Украина” оценивает его состояние в $7,6 млрд.

Среди гостей Шустера были экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, партнер Шустера, продюсер и бизнесмен Павел Елизаров, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, основатель издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон и его супруга, главред издания “ГОРДОН” Алеся Бацман.

1 декабря в комментарии “Украинской правде” Шустер сказал, что свое 69-летие он решил отпраздновать с друзьями на родине. “Я показал им мою Литву. Рассказал об истории Великого княжества Литовского, простиравшегося чуть ли не до Москвы. Мои гости узнали, почему до советской, а затем нацистской оккупации Вильнюс называли Северным Иерусалимом, каким символом было кафе Neringa для многих диссидентов”, – рассказал журналист. По его словам, в эти дни современная политика “его мало интересовала”.

Он также отметил, что в 1971 году список гостей его праздника, скорее всего, оказался бы в КГБ. “Сейчас, надеюсь, другие времена, и список гостей на моем дне рождения я оставлю при себе”, – добавил он.

Ахметов, как заявили в “Украинской правде”, комментировать расследование отказался.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за недостатка воды. Ее хватит на 81 день

10.06 / Россию призвали до 6 сентября выплатить компенсации депортированным грузинам

25.02 / Минздрав Украины хочет урегулировать дистанционную торговлю лекарствами

04.04 / Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса

22.11 / В Крыму оккупанты провели военные учения по уничтожению крылатых ракет

06.11 / Нарышкин отреагировал на обвинения в попытках помешать США создать вакцину от COVID

26.07 / Facebook запускает облачный игровой сервис для устройств на iOS

05.11 / Минздрав Украины запускает пилотный проект: прививку от гриппа можно будет сделать в аптеке

07.09 / Помпео встретился с премьер-министром Косово

12.08 / Политолог назвал визит руководства КПРФ в Хакасию провальным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика