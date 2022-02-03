Комаровский: Меня очень смущает интеллектуальный уровень народа. Оказывается, чтобы организовать заговор, 20 публичных людей должны выехать в другую страну, сфотографироваться и выложить это в интернет

“Меня очень смущает интеллектуальный уровень народа. Оказывается, чтобы создать заговор, 20 публичных людей должны выехать в другую страну, собраться, сфотографироваться, выложить эту фотографию в интернет – и это называется “заговор”, – сказал Комаровский.

Он также прокомментировал расследование “Украинской правды”, в котором говорилось, что в Вильнюсе бизнесмен Ринат Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах.

“При этом когда некие люди пытаются это преподать как информационный повод, то у этого видео более миллиона просмотров и сотни тысяч комментариев: “Какие, бл…дь, заговорщики!” Понимаешь? Во-первых, я уже сказал, что никогда больше без заранее подготовленной программки не поеду на день рождения. Пишите: “Банкет, заговор, переворот”. Чтобы я знал, что в программе, в конце концов”, – сказал Комаровский.

Что касается самого празднования, то, по его словам, все было безупречно.

“День рождения прошел хорошо. Было очень вкусно, было очень красиво, были очень интересные люди, с которыми было интересно пообщаться” , – отметил врач.

Контекст:

Расследование “Украинской правды” о дне рождения Шустера было опубликовано в YouTube 30 ноября.

Материал появился на фоне слухов о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и Ахметовым, который считается самым богатым гражданином Украины. Журнал “Forbes Украина” оценивает его состояние в $7,6 млрд.

Среди гостей Шустера были экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, партнер Шустера, продюсер и бизнесмен Павел Елизаров, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, основатель издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон и его супруга, главред издания “ГОРДОН” Алеся Бацман.

1 декабря в комментарии “Украинской правде” Шустер сказал, что свое 69-летие он решил отпраздновать с друзьями на родине. “Я показал им мою Литву. Рассказал об истории Великого княжества Литовского, простиравшегося чуть ли не до Москвы. Мои гости узнали, почему до советской, а затем нацистской оккупации Вильнюс называли Северным Иерусалимом, каким символом было кафе Neringa для многих диссидентов”, – рассказал журналист. По его словам, в эти дни современная политика “его мало интересовала”.

Он также отметил, что в 1971 году список гостей его праздника, скорее всего, оказался бы в КГБ. “Сейчас, надеюсь, другие времена, и список гостей на моем дне рождения я оставлю при себе”, – добавил он.

Ахметов, как заявили в “Украинской правде”, комментировать расследование отказался.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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