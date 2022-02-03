Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла

“Мы судились два года назад. Она подала на меня в суд иск на 1 млн руб. о защите чести, достоинства и деловой репутации – я просто ей при встрече и посредством телеэкранов указывала на ее алкоголизм. Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла. Три заседания было”, – рассказала ведущая.

По словам Борисовой, в качестве доказательства ее адвокат предоставил записи со съемок на телевидении с участием Волочковой.

“На съемки на НТВ она сколько раз приходила – там все смеются. На других съемках – она бежит за поездом, падает, поезд уехал. Я сочувствую Насте, но больше спасать не буду. Она неблагодарная, – подытожила ведущая. – Мы как запустили эти ролики, ее адвокат сказал: “Мы забираем все требования, только не надо это показывать”.

ВИДЕОВидео: Елена Ханга / YouTube

Контекст:

6 апреля 2020 года Волочкова обратилась в суд с исковым заявлением, обвинив Борисову в распространении недостоверной информации. По словам Борисовой, она заявила, что балерина страдает от алкогольной зависимости и нуждается в реабилитации.

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