Эксперты назвали преимущества наушников Apple AirPods Pro 2

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03.02.2022, 15:54, Разное
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AirPods – Bluetooth наушники от известного бренда Apple, были представлены на рынке вместе с iPhone 7.
Известно, что Apple Watch Series 2 взаимодействуют с пользователем с помощью голосового ассистента Siri, управляют воспроизведением музыки, совместимы с устройствами Apple и ПК. Компания планирует презентовать новую модель наушников Apple AirPods Pro 2 вместе с новой моделью iPhone SE 3.

Если разобраться в преимуществах, то наушники Apple AirPods Pro 2 самые лучшие благодаря:
– обновленному дизайну форм;
– улучшенному качеству звука;
– возможности слышать звуки улицы благодаря форме, что обезопасит потребителя от неожиданных ситуаций;
– функции шумоподавления, что защищает оболочку уха от перенапряжений;
– модернизированному чипу для работы с аудио;
– встроенному динамику, который находиться в чехле и позволяет пользователю отыскать его с помощью приложения «Найди меня».

В СМИ есть информация, что Apple скопировала дизайн у компании Samsung. Несмотря на улучшения, бренду Samsung невозможно скрыть свои недостатки. Например, неудобно открыть и в долю секунды и достать наушники. Да и система шумоподавления не всегда функционирует на лучшем уровне.

Источник: www.ferra.ru



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