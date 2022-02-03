Эксперты назвали преимущества наушников Apple AirPods Pro 2

AirPods – Bluetooth наушники от известного бренда Apple, были представлены на рынке вместе с iPhone 7.

Известно, что Apple Watch Series 2 взаимодействуют с пользователем с помощью голосового ассистента Siri, управляют воспроизведением музыки, совместимы с устройствами Apple и ПК. Компания планирует презентовать новую модель наушников Apple AirPods Pro 2 вместе с новой моделью iPhone SE 3.

Если разобраться в преимуществах, то наушники Apple AirPods Pro 2 самые лучшие благодаря:

– обновленному дизайну форм;

– улучшенному качеству звука;

– возможности слышать звуки улицы благодаря форме, что обезопасит потребителя от неожиданных ситуаций;

– функции шумоподавления, что защищает оболочку уха от перенапряжений;

– модернизированному чипу для работы с аудио;

– встроенному динамику, который находиться в чехле и позволяет пользователю отыскать его с помощью приложения «Найди меня».

В СМИ есть информация, что Apple скопировала дизайн у компании Samsung. Несмотря на улучшения, бренду Samsung невозможно скрыть свои недостатки. Например, неудобно открыть и в долю секунды и достать наушники. Да и система шумоподавления не всегда функционирует на лучшем уровне.

Источник: www.ferra.ru