Гоген Солнцев обвинил бывшую жену Екатерину Терешкову в диверсии

Жена российского шоумена Гогена Солнцева, по его словам, оказалась “Омикрон”-диверсантом. После развода блогер женился на ее дочери, чем и вызвал недовольство Екатерины Терешковой.

Гоген Солнцев, популярный российский блогер и участник многих телешоу, выделяется среди своих конкурентов яркой внешностью и этажностью. Он любит быть в центре внимания публики и делать громкие заявления.

Так, пенсионерку Екатерину Терешкову обвинил диверсантом коронавирусной инфекции “омикрон” ее бывший муж Гоген Солнцев в своем блоге Instagram.

Судя по словам Гогена, жительница не захотела ввести противовирусную вакцину. Блогер утверждает, что она попросила медицинскую сестру сделать ей инъекцию физраствором. Без вакцинации жительница является разносчиком коронавирусной инфекции среди населения. Гогена Солнцева в тот день не пустили в поликлинику, поскольку, как ему объяснили, он неправильно носит маску. Причиной возмущения блогера послужило то, что прежде он дважды сделал вакцинацию.

Как известно, пара была счастлива в браке. После развода Гоген Солнцев женился на дочери экс-супруги. Екатерина Терешкова призналась, что была очень удивлена заявлениям бывшего мужа.

Напомним, что “Омикрон” – это штамм коронавируса, который стремительно распространяется по всему миру, и для того, чтобы его остановить, необходимо вакцинировать более половины населения страны.