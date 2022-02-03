 

На странице Беглова в «Вконтакте» в течение пяти минут зачищают все негативные комментарии

03.02.2022, 15:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Удаляют только, то что касается негативной повестки в Санкт-Петербурге.

Александр Беглов пытается сохранить свою репутацию, удаляя ненужные комментарие, которые как-то его оскверняют.

Анализ личной страницы губенатора «ВКонтакте» показал, что за период с 1 по 2 февраля ее модераторы удаляют более 80% комментариев, которые касались негативной повестки Санкт-Петербурга. Чистка происходит в считанные минуты.

Пресс-служба Смольного заявляла, что личная страница губернатора это самый быстрый способ связаться с ним напрямую и дать обратную связь.

Но а какой обратной связи может идти речь, если большая часть комментариев про главные проблемы города зачищаются? Так убирают комментарии про износ труб, мусорный и снежный коллапс и амбулаторный кризис.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Глава НБУ высоко оценивает шансы на пересмотр программы с МВФ

24.08 / Российский рынок акций показал рост

03.09 / Вакцину ещё не доработали, но развитые страны уже встали в очередь

30.04 / “Довы…бывался”, “”Щъерт побери”. Известный российский актер упал на красной дорожке в Москве. Видео

08.03 / Стоимость барреля нефти Brent поднялась выше 71 доллара

29.10 / В Амстердаме испытают лодки под управлением роботов

20.08 / Полиция Портленда применила слезоточивый газ против демонстрантов

26.01 / В Бразилии автобус врезался в отбойник – 19 человек погибли, 33 пострадали

19.04 / В Тбилиси раскритиковали европейских посредников за уступки партии Саакашвили

24.06 / Назначено штатное духовенство главного храма Вооруженных сил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика