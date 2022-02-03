На странице Беглова в «Вконтакте» в течение пяти минут зачищают все негативные комментарии

Удаляют только, то что касается негативной повестки в Санкт-Петербурге.

Александр Беглов пытается сохранить свою репутацию, удаляя ненужные комментарие, которые как-то его оскверняют.

Анализ личной страницы губенатора «ВКонтакте» показал, что за период с 1 по 2 февраля ее модераторы удаляют более 80% комментариев, которые касались негативной повестки Санкт-Петербурга. Чистка происходит в считанные минуты.

Пресс-служба Смольного заявляла, что личная страница губернатора это самый быстрый способ связаться с ним напрямую и дать обратную связь.

Но а какой обратной связи может идти речь, если большая часть комментариев про главные проблемы города зачищаются? Так убирают комментарии про износ труб, мусорный и снежный коллапс и амбулаторный кризис.