 

Вещание телеканала Russia Today в Германии теперь под запретом

03.02.2022, 15:10, Разное
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Deutsche Welle и Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщают, что немецкий надзорный в сфере СМИ орган, на заседании в понедельник, запретил работу канала RT DE, выпускающий контент полностью на немецком языке, на всей территории Германии, информирует rusfact.com
FAZ дополнило, что запрет касается всей медиапродукции RT DE Productions GmbH. Именно эту организацию немецкий регулятор счел ответственной за выпускаемый каналом контент, который не соответствует законодательству Германии в сфере регулирования работы средств массовой информации. В частности компания была обвинена в том, что не обращалась за получением соответствующей лицензии. Статьей 52 Государственного закона о СМИ Германии предусмотрена лицензия на вещание по радио и телевидению для частных компаний. В декабре прошлого года, по решению регулятора по работе СМИ земли Берлин-Бранденбург (MABB) было запрещено вещание данного телеканала через спутник Eutelsat 9B.

Конфликт с властями Германии начался во второй половине сентября 2021 года, после блокировки двух немецкоязычных ютуб-каналов Russia Today – RT DE и Der Fehlende Part (DFP) компанией Google. Главный редактор RT обозначила, что блокировка ютуб-каналов является настоящей медиа войной, объявленной немецкими властями России.



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