 

Кадыров назвал «доброй» встречу с Путиным

03.02.2022, 15:04, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в повестке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным были острые вопросы, которые требовалось обсудить лично.

Кадыров рассказал о встрече на видео, опубликованном министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым в Instagram.

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Публикация от АЛЛАХIУ АКБАР (@ahmed_95kra)

Глава Чечни заявил, что «вчера действительно состоялась встреча добрая, президент, как всегда, поддержал нас».

«Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента», – добавил он.

По поручению Путина в четверг планируется встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, а также вице-премьерами и министрами.

«Так дальше будем стараться решать острые вопросы», – отметил Кадыров.

Дудаев уточнил, что глава Чечни находится в рабочей командировке в Москве, откуда прислал видеосообщение. На видео Кадыров находится в Доме правительства России.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с Кадыровым в Москве, глава Чечни доложил о социально-экономической ситуации в регионе. Политики затронули темы, связанные с работой правоохранительных органов, а также экономические проекты.

Позже в Сети появилось видео, которое Кадыров снял из Кремля.



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