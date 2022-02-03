В Москве заметили «ложное солнце»

Жители столицы в четверг наблюдали природное явление паргелий («ложное солнце»), оно образовалось из-за действия двух циклонов и двух антициклонов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Паргелий, или «ложное солнце», которое москвичи могли наблюдать сегодня, явление не столь частое, хотя называть его невероятно редким я бы не стал. Хотя для зимы это довольно уникальное оптическое явление, которое возникает в результате преломления солнечного света кристаллами льда, которые формируют высококучевые, просвечивающие, перисто-слоистые облака, которые как перышками по небосводу», – сказал Тишковец РИА «Новости».

По его словам, метеостанция регистрирует такие формы облаков среднего и верхнего яруса.

Также в четверг город находится в барической седловине – ситуации, когда на карте погоды отмечается барический квартет из двух циклонов и двух антициклонов.

«В нашем случае это циклоны на севере и юге, антициклоны – на западе и востоке, а столичный регион – в самом эпицентре противодействия этих барических образований. Такие облака возникают, когда есть влияние атмосферного фронта, который несет облака верхнего и среднего яруса, – предвестник небольшого снега, который, я думаю, пройдёт сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру», – отметил метеоролог.

Ранее в январе над Москвой наблюдалось другое редкое природное явление – гало.