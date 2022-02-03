 

Обвиняемого в стрельбе на Новом Арбате задержали в Москве

03.02.2022, 15:04, Новости дня
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Полицейские задержали в Москве молодого человека, который два года назад устроил стрельбу в кафе на Новом Арбате, при обыске у него дома обнаружили боеприпасы и три предмета, похожих на пистолет.

«Сотрудники подразделений уголовного розыска полиции Москвы задержали обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью молодого человека. По имеющейся информации, в октябре прошлого года у кафе на улице Новый Арбат в ходе выяснения отношений злоумышленник выстрелил в 24-летнего оппонента из пистолета и скрылся», – говорится в сообщении на сайте МВД России.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В квартире подозреваемого оперативники обнаружили три предмета, похожих на пистолет, а также несколько боеприпасов.

Эксперты подтвердили, что один из предметов является огнестрельным оружием. Возбуждено еще одно дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Задержанного отправили под стражу.

Ранее бизнесмен расстрелял из травматического оружия мужчину в столичном кафе, причинив тому тяжкий вред здоровью, после чего скрылся, а позже был задержан.



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