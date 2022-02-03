Рамзан Кадыров приехал в Москву на встречу с Путиным

В Кремле говорили, что такой встречи в планах нет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Об этом пресс-служба правительства Чечни сообщила в ночь на 3 февраля.

Встреча Путина и Кадырова в 2017 году, опубликованное правительством Чечни как иллюстрация к релизу о встрече в феврале 2022 года. Фото: пресс-служба правительства ЧР

При этом еще днем 2 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что о подобной встрече ничего не известно. «Мне неизвестно об этом. В планах нет», — сказал он в ответ на вопрос о возможной беседе Кадырова и Путина.

Как замечает телеканал «Дождь»*, фото со «встречи», опубликованное пресс-службой Кадырова, оказалось старым — на сайте Кремля оно датировано 2017 годом.

Как отчиталась пресс-служба правительства Чеченской Республики, Кадыров и Путин обсудили социально-экономические вопросы: реализацию инвестиционных проектов в ЧР (освоены 34 млрд рублей, предстоит освоить еще 121 млрд), выполнение показателей по борьбе с коронавирусом, демографическую ситуацию и нацпроекты.

Встреча проходила на фоне скандала с похищением из Нижнего Новгорода и заключением в СИЗО в Чечне Заремы Мусаевой — жены федерального судьи Сайди Янгулбаева и матери критиков Кадырова Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых.

Обсуждали ли Путин и Кадыров этот вопрос — неизвестно.

Накануне депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов во время прямого эфира в инстаграме на чеченском языке пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых, а Рамзан Кадыров назвал «пособниками террористов» журналиста «Новой газеты» Елену Милашину, основателя «Комитета против пыток» и члена Совета по правам человека Игоря Каляпина, а также телеканал «Дождь». С угрозами также выступали высокопоставленные чеченские силовики и чиновники. Все эти угрозы были связаны с освещением ситуации вокруг похищения Мусаевой.

«Новая» обратилась в Следственный комитет.

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Редакция «Эха Москвы» призвала Путина отреагировать на угрозы в адрес журналистов «Новой» и телеканала «Дождь»* а сам «Дождь» опубликовал заявление, в котором подчеркнул необходимость немедленной реакции правоохранительной системы и политического руководства на угрозы журналистам.

Также 2 февраля в Грозном прошел митинг «против семьи Янгулбаевых». На нем председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов потребовал закрыть «Новую газету», «Дождь»* и «Комитет против пыток», а также назвал «антигосударственной экстремистской» деятельность Елены Милашиной и Игоря Каляпина.

*Внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-«иноагентов»

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