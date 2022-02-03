В Германии представили нейросеть, способную бороться с дорожными пробками

Использование искусственного интеллекта поможет справиться с дорожными пробками, утверждают участники проекта KI4LSA, реализуемого в Германии.

Деньги на его осуществление предоставил федеральный бюджет страны. Ученые сначала исследовали состояние движения автомобилей на одном из самых оживленных перекрестков. Они при помощи камер высокого разрешения и другого оборудования фиксировали, когда и при каких обстоятельствах образуются пробки, сколько в среднем ждет проезда через перекресток каждая машина и т.д.

Затем управление светофорами доверили искусственному интеллекту, который менял режим работы светофоров в зависимости от текущей дорожной ситуации. И вот результат: пропускная способность повысилась на 10-15%.