Лекарство нового поколения от инсульта, разрушающее тромбы, вдвое снижает риск серьезного кровотечения

Согласно международному исследованию, у пациентов с ишемическими инсультами, которых лечили препаратом нового поколения — однократной инъекцией, вызывающей разрушение тромбов, — тенектеплазой, было в два раза меньше серьезных осложнений, связанных с кровоизлиянием в мозг, по сравнению с людьми, получавшими стандартный препарат альтеплаза. Об этом пишет портал MedicalXpress.

Альтеплаза, текущий стандарт терапии инсульта с 1996 год. Она вводится путем инъекции с последующей часовой инфузией. Лекарство одобрено FDA для лечения патологий, вызванных тромбами. Оба препарата одобрены для растворения тромбов в закупоренных артериях сердца, но тенектеплаза иногда используется не по прямому назначению для лечения ишемических болезней. В последних руководствах по лечению ишемического инсульта Американской кардиологической ассоциации есть рекомендация рассмотреть возможность применения тенектеплазы для лечения ишемического инсульта у отдельных пациентов.

В нескольких недавних клинических испытаниях, посвященных ишемическому инсульту, альтеплаза и тенектеплаза сравнивались напрямую, однако крупные испытания третьей фазы все еще продолжаются.

«Ни одно отдельное исследование не доказало, что тенектеплаза лучше, однако в комбинации доказательства показали, что тенектеплаза, по крайней мере, так же хороша, как альтеплаза, в предотвращении длительной нетрудоспособности после инсульта и более эффективна в растворении больших тромбов», — сказал Стивен Варах, ведущий автор исследования и профессор неврологии Медицинской школы Делл при Техасском университете в Остине.

В текущем исследовании изучалось использование тенектеплазы в больницах Новой Зеландии, Австралии и США. Реестр данных среди больниц начали заполнять в 2021 году. Он включал данные за предыдущие три года: с июля 2018 года по июнь 2021 года. Инсультные центры в участвующих больничных системах начали использовать тенектеплазу после июля 2018 года, а некоторые применяют только альтеплазу. В исследование также включены все пациенты, получавшие тромболитики (препараты для растворения тромбов), что позволило исследователям иметь для сравнения группу, получавшую тенектеплазу, и категорию, лечившуюся альтеплазой.

У пациентов, получавших тенектеплазу, были несколько худшие показатели по шкале инсульта Национального института здравоохранения (NIHSS) по сравнению с пациентами, получавшими альтеплазу. Люди, получавшие тенектеплазу, также с большей вероятностью подверглись минимально инвазивной процедуре механического удаления большого тромба в головном мозге.

Исследователи отметили, что разница в результатах между двумя группами пациентов была ожидаемой, поскольку некоторые инсультные центры давали тенектеплазу только пациентам с большими тромбами после 2018 года, когда клинические испытания подтвердили, что тенектеплаза лучше, чем альтеплаза у этих пациентов.