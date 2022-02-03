 

“Мы следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина”. Эрдоган прибыл в Киев

03.02.2022, 14:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Перед вылетом в Киев Эрдоган написал в Twitter, что турецкая сторона следит за ситуацией на украинской границе, возле которой скопились войска РФ.

“Мы внимательно следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и напряженностью в регионе. Турция как причерноморская страна призывает все стороны к сдержанности и диалогу для поддержания мира в регионе”, – отметил Эрдоган.

We keep a close eye on the challenges faced by Ukraine and the tension in the region.

Türkiye, as a Black Sea country, calls on all parties to act in restraint and dialogue to maintain peace in the region.

— Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) February 3, 2022

В ходе визита президент Турции встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, также запланировано подписание соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/961247771488181/

Последний раз Зеленский и Эрдоган общались лицом к лицу в сентябре прошлого года на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Тогда также поднимался вопрос освобождения удерживаемых Россией украинцев (Киев хочет привлечь к этому процессу Анкару). 17 ноября два президента говорили по телефону.

Контекст:

Эрдоган предлагал организовать встречу президент РФ Владимира Путина и Зеленского на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря 2021 года, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.  

Эрдоган 29 ноября объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным “найти пути решения проблемы” на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России.

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что “российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона”, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что “ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной” не может быть и речи, так как, по ее мнению, РФ “не является стороной конфликта”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / ВОЗ заявила о «хорошем пути» РФ по борьбе с коронавирусом

03.12 / Девочка из ОРДЛО победила в конкурсе в Сербии. Украинские дипломаты заявили, что его использовали для пропаганды “ЛНР”

15.06 / Sunday Times – надёжнее тестов и собак — британские учёные разрабатывают датчик обнаружения COVID

26.06 / “Эта идея в ДНК немцев”. Посол Германии ответила, почему ФРГ отказывается предоставлять Украине оружие

29.06 / Лукашенко станцевал под песню Повалий

16.10 / Власти Британии собрались ужесточить карантин в Манчестере без согласия местных властей

02.10 / Бывший директор Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории

22.01 / Расследование ФБК о дворце Путина набрало уже более 54 млн просмотров

07.01 / МВД Казахстана предъявило ультиматум протестующим

18.11 / В МИД ответили на вопрос об увеличении числа российских миротворцев в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика