 

Рианна впервые подтвердила новость о беременности в Instagram, опубликовав фото округлившегося живота

03.02.2022, 14:31, Новости дня
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Первый снимок был сделан в ванной комнате, а на остальных кадрах Рианну и ее бойфренда – американского рэпера Asap Rocky запечатлели на улице Нью-Йорка во время прогулки.

За пару часов публикация певицы собрала больше 12, 5 млн лайков в соцсети.

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Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Новость о том, что Рианна беременна, появилась в СМИ 31 января.

Рианна состоит в отношениях с 33-летним Asap Rocky с 2021 года. Для каждого из них будущий ребенок станет первенцем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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